Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.04.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Grünenwört: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht Einbrecher verschafften sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen unbemerkt Zutritt zu einem Kindergarten in Wertheim-Grünenwört. Zwischen 15.30 Uhr und 7.30 Uhr begaben sich die Täter zu dem Gebäude des Kindergartens in der Bergstraße und verschafften sich auf bislang ungeklärte Art und Weise Zugang. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar und entwendeten Bargeld. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Lauda-Königshofen: Reifen abmontiert und versucht zu stehlen - Person festgenommen

Diebe versuchten in der Nacht auf Mittwoch mehrere Reifen von einem geparkten Pkw in Lauda-Königshofen zu stehlen. Gegen 0.30 Uhr fuhren Polizeibeamte im Rahmen der Streifentätigkeit auf den Parkplatz in der Straße "Am Wört". Als sie auf den Parkplatz fuhren, rannte ein Mann von einem VW Golf davon. Die Streife stellte daraufhin fest, dass der Pkw bereits aufgebockt und das hintere rechte Rad abmontiert war. Vermutlich überraschte die Streife den Täter, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Der Täter wurde im weiteren Verlauf vorläufig durch die Polizeibeamten festgenommen und nach dem Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

