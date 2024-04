Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.04.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Baucontainer aufgebrochen

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in zwei Baucontainer in Bad Friedrichshall-Kochendorf einbrachen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 20 Uhr am Dienstagabend und 7 Uhr am Mittwochmorgen gewaltsam Zugang zu den in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße stehenden Containern und stahlen hochwertige Werkzeuge und Maschinen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07136 98030 beim Polizeiposten Bad Friedrichshall zu melden.

A81/ Untergruppenbach: Unfall auf der Autobahn

Vermutlich weil ein 42-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen mit nicht an die Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit über die Autobahn 81 bei Untergruppenbach fuhr, kam es gegen 1 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Mann fuhr in seinem Kia auf dem mittleren Fahrstreifen von Stuttgart in Richtung Heilbronn, als sein Wagen auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke prallte. Der 42-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Beim Unfall entstanden Schäden in Höhe von rund 22.000 Euro.

Leingarten: Anhänger gerammt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte in der Nacht auf Donnerstag mit einem in Leingarten geparkten Anhänger. Dieser stand am Mittwochabend gegen 21 Uhr noch unbeschädigt am Fahrbahnrand der Heilbronner Straße. Am nächsten Morgen gegen 5 Uhr bemerkte der Besitzer, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht mit seinem Anhänger kollidiert war und verständigte die Polizei. Diese geht aufgrund von an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteilen davon aus, dass der Fahrer eines grauen oder silberfarbenen Mercedes Vito mit dem Anhänger zusammenstieß. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder einen auf der rechten Seite schwer beschädigten Mercedes Vito geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Bad Rappenau: Seniorin bei Unfall verletzt

Eine 79-Jährige kollidierte am Montagnachmittag in der Bad Rappenauer Bahnhofstraße mit ihrem Audi mit mehreren geparkten Fahrzeugen. Die Frau kam gegen 16.30 Uhr mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei geparkte Skodas. Eines der beiden geparkten Autos wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen nebenstehenden Baum geschleudert. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von über 25.000 Euro. Die Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Heilbronn: Zeugen nach Unfall gesucht

Am Dienstagabend streifte in der Heilbronner Mauerstraße der Fahrer eines BMWs einen Baum und fuhr anschließend davon ohne den Unfall zu melden. Der 62-Jährige lenkte seinen schwarzen BMW irgendwann in der Zeit nach 21 Uhr von der Spitzwegstraße kommend durch die Mauerstraße, wo er mit seinem Fahrzeug an einer Linde entlangstreifte und dann nach Hause fuhr. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Fahrer und dessen körperlichen Zustand oder zum Unfallzeitpunkt machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Mann in psychischem Ausnahmezustand

Am frühen Mittwochmorgen mussten gleich vier Streifen zum Platz am Bollwerksturm in Heilbronn ausrücken, weil ein Mann in psychischem Ausnahmezustand sich nicht beruhigen ließ. Der 33-Jährige hatte sich selbst mehrfach bei der Rettungsleitstelle gemeldet und gab an verfolgt zu werden. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der Mann zunächst ruhig und stieg in ein Taxi. Dieses hielt er allerdings nach wenigen Metern wieder an, stieg aus und kam mit einem Messer auf die Polizeibeamten zu. Trotz mehrfacher Aufforderung ließ der Mann das Messer nicht fallen und flüchtete. Polizeistreifen konnten den Mann schließlich an der Ecke Weinsberger Straße/ Allee stellen. Hier leistete der Mann so vehement Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei, dass die Beamten Pfefferspray zum Einsatz bringen mussten. Er wurde von den Einsatzkräften in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

A81/ Ilsfeld: VW-Fahrer nötigt andere Verkehrsteilnehmer

Am Mittwochmorgen nötigte ein VW-Fahrer auf der A 81 andere Verkehrsteilnehmer. Der 41-Jährige fuhr gegen 9 Uhr in seinem schwarzen Passat auf der Autobahn von Stuttgart in Richtung Heilbronn. Dabei fuhr er hohe Geschwindigkeiten, unterschritt erheblich den nötigen Sicherheitsabstand, betätigte ohne zwingenden Grund seine Hupe und Lichthupe, überholte andere Fahrzeuge ordnungswidrig rechts und beleidigte außerdem andere Autofahrer mit seinem ausgestreckten Mittelfinger. Als er sich auf der Höhe von Ilsfeld befand informierte schließlich ein Zeuge die Polizei. Der VW konnte angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, die von der Fahrweise des Passats genötigt oder in Gefahr gebracht wurden, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.

