POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.04.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Unfall verursacht und anschließend geflohen - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person verursachte zwischen Dienstagmorgen und Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall in Künzelsau und fuhr anschließend davon. Zwischen 8 Uhr am Dienstagmorgen und 13 Uhr am Folgetag fuhr ein Unbekannter oder eine Unbekannte mit einem Fahrzeug, vermutlich beim Abbiegen in der Neue Straße gegen eine Mauer und einen Zaun. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Mulfingen: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht Ein Dieb entwendete zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein Fahrrad vor einer Garage in Mulfingen. Der Besitzer stellte seinen Drahtesel gegen 17 Uhr vor einer Garage und zwischen zwei Autos in der Straße "Am Kreuz" ab. Als er am nächsten Morgen gegen 7.30 Uhr zurückkam, war das Fahrrad verschwunden. Ein Dieb oder eine Diebin entdeckte vermutlich das ungesicherte Fahrrad, setzte sich darauf und fuhr davon. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

