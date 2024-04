Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.04.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Bestenheid: Fahndung nach Notruf

Aufgrund eines automatisierten Notrufs eines Pkws waren am Dienstagabend mehrere Einsatzkräfte in Wertheim-Bestenheid an Land, im Wasser und in der Luft unterwegs. Die Rettungsleitstelle wurde über den Notruf in der Werner-Schuller-Straße informiert. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Fahrzeug in den Main gefahren war oder ein Notfall des Fahrers vorliegt, wurde das Mainufer durch die Feuerwehr Wertheim, die Polizei, das Deutsche Rote Kreuz, das THW und die DLRG abgesucht. Weder durch diese Einsatzkräfte noch durch einen hinzugezogenen Rettungshubschrauber konnten Hinweise auf einen verunglückten Pkw erlangt werden. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurde die Suche in der Nacht beendet.

