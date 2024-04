Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.04.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neuenstadt am Kocher: Leitpfosten umgefahren und Verkehrsteilnehmer gefährdet

Am Montagnachmittag rammte ein unbekannter BMW Fahrer bei Neuenstadt am Kocher einen Leitpfosten und brachte durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Der BMW war gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 2007 von Cleversulzbach in Richtung Eberstadt unterwegs. Nach einer scharfen Rechtskurve kam der BMW zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit dem Leitpfosten, der durch die Wucht des Aufpralls aus der Verankerung gerissen wurde. Der Fahrer schaffte es seinen Wagen wieder auf die Straße zu lenken und setzte einige Meter weiter im Bereich einer scharfen Linkskurve zum Überholen eines vorausfahrenden Pkws an, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Der Lenker eines entgegenkommenden Fahrzeugs und der Fahrer des überholten Wagens, konnten einen Unfall nur durch sofort eingeleitete Bremsmanöver verhindern. Da der Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs bislang nicht ermittelt werden konnte, wird dieser und weitere Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden . Die Ermittlungen zum BMW-Fahrer dauern an.

Heilbronn-Böckingen: Auto auf Parkplatz beschädigt

Auf dem Parkplatz eines großen Supermarktes in der Neckargartacher Straße in Heilbronn-Böckingen wurde am Dienstag ein 1er BMW von einer bislang unbekannten Autofahrerin beschädigt. Die als ältere Dame im Alter von etwa 70 bis 75 Jahren beschriebene Frau touchierte den BMW gegen 9.45 Uhr beim Rangieren mit ihrem weißen Kleinwagen. Daraufhin begutachtete die Unbekannte ihr Auto und fuhr anschließend davon ohne den Unfall zu melden. Da weder das Kennzeichen noch die Marke des Verursacherfahrzeugs bekannt sind, hofft die Polizei auf Zeugen. Insbesondere ein Mann, der sich zum Unfallzeitpunkt in direkter Nähe der beiden beteiligten Fahrzeuge befunden haben soll, wird gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Kirchardt: Einbruch in Kirchengarage

Unbekannte brachen vergangene Woche in die Garage einer Kirche in Kirchardt ein. Zwischen Montag, 25.03.2024, und Freitag, 29.03.2024, brachen der oder die Täter das Garagentor in der Zeppelinstraße auf. Im Inneren versuchten die Unbekannten einen Stahlschrank aufzubrechen, scheiterten aber daran. Die Einbrecher verließen den Tatort schließlich ohne Diebesgut. Sie hinterließen allerdings einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bad Rappenau unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Bad Rappenau: Seniorin bei Unfall verletzt

Eine 79-Jährige kollidierte am Montagnachmittag in der Bad Rappenauer Bahnhofstraße mit ihrem Audi mit mehreren geparkten Fahrzeugen. Die Frau kam gegen 16.30 Uhr mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei geparkte Skodas. Eines der beiden geparkten Autos wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen nebenstehenden Baum geschleudert. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von über 25.000 Euro. Die Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Heilbronn: Jugendliche ausgeraubt

Zwei Jugendliche wurden am Dienstagabend in der Heilbronner Innenstadt von Gleichaltrigen angegriffen und ausgeraubt. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Jungen wurden gegen 18.30 Uhr in der Kassernengasse von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen. Es entwickelte sich eine handgreifliche Auseinandersetzung bei der die Jungen von ihren Kontrahenten leicht verletzt wurden und ihnen ihre Kopfhörer gestohlen wurden. Die Auseinandersetzung verlagerte sich über die Kirchbrunnenstraße bis in die Deutschhofstraße, wo schließlich Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf die Prügelei aufmerksam wurden, woraufhin die Angreifer mitsamt den geraubten Kopfhörern flüchteten. Die Polizei konnte schließlich einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen ermitteln. Die Ermittlungen bezüglich der anderen Angreifer laufen weiter.

