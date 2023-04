Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Brandstiftung am Niederwall

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montagnachmittag, den 03.04.2023, brannten ein VW Golf und ein Mercedes, die am Niederwall, im Bereich zwischen der Steinstraße und Am Bach. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 18:10 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei durch die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Bielefeld über einen brennenden VW Golf informiert. Der Brand dehnte sich sodann auf einen Mercedes GLK 350 CDI aus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Brandermittler des Kriminalkommissariats 11 gehen nach den derzeitigen Erkenntnissen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Sie fragen: Wer kann Informationen zum Tatgeschehen am helllichten Tage benennen oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen?

Zeugen melden sich bitte unter der 0521/545-0.

