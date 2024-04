POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.04.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.04.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Jugendlicher von Straßenbahn erfasst

Schwere Verletzungen zog sich am Montagnachmittag ein Jugendlicher in Heilbronn bei einem Unfall mit einer Straßenbahn zu. Gegen 14.10 Uhr überquerte der 14-Jährige mit seinem E-Scooter den Bahnübergang in der Hans-Rießer-Straße und übersah hierbei vermutlich die herannahende S-Bahn. Der Junge wurde von der Straßenbahn erfasst und nach rechts auf den Gehweg geschleudert. Hierbei kollidierte er mit einer ebenfalls 14-jährigen Fußgängerin, welche leicht verletzt wurde. Der 14-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sowohl an der Stadtbahn, als auch am E-Scooter entstand geringer Sachschaden.

Schwaigern: PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Schwaigern. Eine 23-Jährige hatte ihren Ford am Samstagabend, gegen 22 Uhr, am Straßenrand der Gemminger Straße abgestellt. Als sie am nächsten Morgen, gegen 10 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Kratzer an der Fahrertüre fest. Durch die hinzugerufenen Polizisten konnten schwarze Antragungen um die Beschädigung herum festgestellt werden. Womit der Schaden verursacht wurde ist unklar. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Neudenau: Mit 2 Promille Unfall verursacht - Zwei Verletzte

Mit 2 Promille im Blut kam ein 30-Jähriger am Montagabend bei Neudenau mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Der Mann war gegen 21.45 Uhr mit seinem Seat auf der Kreisstraße 2137 von Siglingen in Richtung Reichertshausen unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw verlor und mit der Leitplanke kollidierte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Seat-Fahrers fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von 2 Promille anzeigte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sowohl der Fahrer, als auch sein ebenfalls stark alkoholisierter 18-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Ob der 30-Jährige im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist noch Bestandteil der Ermittlungen.

Gundelsheim: E-Bike aus Garage gestohlen

Ein bisher Unbekannter entwendete am frühen Sonntagmorgen ein E-Bike aus einer Garage in Gundelsheim. Gegen 1.30 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu der Garage in der Herta-Müller-Straße und nahm das graue Fully Mountainbike, Focus Throne im Wert von mehreren tausend Euro an sich. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des E-Bikes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06269 41043 beim Polizeiposten Gundelsheim zu melden.

Offenau: Mehrere Motorradfahrer rücksichtlos im Verkehr unterwegs - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend sollen in Offenau mehrere Motorradfahrer rücksichtslos und grob verkehrswidrig unterwegs gewesen sein. Gegen 19 Uhr meldete ein Zeuge mehrere Zweiradfahrer, welche innerorts mit stark überhöhter Geschwindigkeit mehrere Verkehrsteilnehmer überholt hätten. Hierbei soll es mindestens in einem Fall beinahe zu einem Unfall gekommen sein. Dieser konnte nur durch eine Gefahrenbremsung eines Pkw-Lenkers verhindert werden. Die Überholvorgänge wurden sowohl über Abbiegespuren als auch trotz durchgezogener Linie vollzogen. Die Polizei Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun weitere Zeugen oder Geschädigte sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden. Ein solches Verhalten im Straßenverkehr wird nicht geduldet und durch die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Heilbronn konsequent verfolgt. Um Verstöße einzelner Verkehrssünder aufzudecken, führt die Polizei Heilbronn regelmäßig Kontrollen durch und ist während der Motrorradsaison verstärkt mit Polizeimotorrädern im Zuständigkeitsbereich unterwegs.

