Polizei Hamburg

POL-HH: 240321-5. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 20.03.2024, 22:05 Uhr; Unfallort: Hamburg-Billstedt, Oststeinbeker Weg

Nachdem am Mittwochabend ein 83-jähriger von einem unbekannt gebliebenen Fahrzeug angefahren und verletzt wurde, sucht die Polizei Hamburg nach Zeuginnen und Zeugen des Unfalls.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) soll der Senior am rechten Fahrbahnrand des Oststeinbeker Weges zu Fuß stadtauswärts gegangen sein. Ein bislang unbekannt gebliebenes Fahrzeug, welches in gleicher Richtung fuhr, kollidierte beim Vorbeifahren aus noch ungeklärter Ursache mit dem 83-jährigen Mann. Dieser stürzte hierbei zu Boden und wurde durch die Kollision schwer verletzt und in einem Krankenhaus operiert. Durch den Unfall wurde der rechte Seitenspiegel des unbekannten Fahrzeuges beschädigt und an der Unfallstelle aufgefunden. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrsermittler zufolge, soll es sich bei dem Fahrzeug um einen dunklen Kleinwagen, mutmaßlich ein Opel, mit Hamburger Kennzeichen handeln.

Die Ermittlungen der zuständigen VD 42 dauern an.

Die Polizei Hamburg bittet Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, sich bei dem Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell