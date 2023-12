LPI-NDH: berauschter Transporterfahrer

Sondershausen (ots) - Bei einem im Jechaburger Weg abgeparkten Fahrzeug wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und eine Geldbörse mit Dokumenten und Bargeld entwendet. Tatzeit: 01.12.2023, 18 Uhr bis 02.12.2023, 8 Uhr. Wer Angaben zum Tathergang und/oder zum Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen zu melden. Ferner wird darauf hingewiesen, keine Wertgegenstände, Taschen, Rucksäcke etc. im Fahrzeug zu belassen. Rückfragen bitte an: ...

