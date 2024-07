PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Geflüchtet und Widerstand geleistet +++ Einbrüche in Haus, Schwimmbad und Bürogebäude +++ Ablenkung ausgenutzt +++ Jugendliche fährt berauscht und baut Unfall +++ Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Hofheim (ots)

1. Auf E-Bike geflüchtet und Widerstand geleistet, Hattersheim-Okriftel, Albert-Schweitzer-Straße, Samstag, 20.07.2024, 20:30 Uhr

(fh)Am Samstagabend flüchtete ein offenbar berauschter E-Bike-Fahrer in Hattersheim-Okriftel zunächst vor der Polizei und leistete anschließend bei seiner Festnahme Widerstand. Gegen 20:30 Uhr beabsichtigte eine Polizeistreife in der Albert-Schweitzer-Straße in Okriftel einen Mann auf einem E-Bike zu kontrollieren. Der 46-jährige Hattersheimer, welcher zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen war, dachte jedoch gar nicht daran, sich kontrollieren zu lassen und fuhr davon. Nach einer kurzen Nacheile konnte die Streife den Fahrer stoppen und beabsichtigte ihn zu fesseln. Dies versuchte der Hattersheimer zu verhindern, indem er sich sperrte und seine Hände unter seinem Körper verbarg. Letztlich gelang es den Beamten den 46-Jährigen zu fesseln und mittels Streifenwagen zur Dienststelle zu bringen. Da es Anhaltspunkte für einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln gab, wurde ihm dort von einem Arzt Blut abgenommen. Auch während der Fahrt leistete der Mann fortwährend Widerstand. Nach der Blutentnahme durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Er muss sich nun in mehreren Verfahren verantworten.

2. Einbruchsversuch in Einfamilienhaus,

Hofheim, Freiligrathstraße, Festgestellt: Freitag, 19.07.2024, 11:00 Uhr

(vb)In den vergangenen Tagen versuchten bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Freiligrathstraße in Hofheim zu verschaffen. Dazu begaben sich der oder die Täter zur Gebäuderückseite und versuchten erfolglos ein Fenster aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden an dem Fenster. In das Hausinnere gelangten die Täter nicht. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Die Einbruchsspuren wurden am Freitagvormittag von den Hauseigentümern bemerkt. Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Ihre Hinweise unter der Telefonnummer 06196 2073-0 entgegen.

3. Ablenkung ausgenutzt,

Kelkheim, Frankfurter Straße, Freitag, 19.07.2024, 11:06 Uhr

(vb)Ein bislang unbekannter Täter erleichterte am Freitagvormittag auf einem Parkplatz in der Frankfurter Straße in Kelkheim eine Hofheimerin um ihr Bargeld. Der Mann erfragte bei der Geschädigten die Telefonnummer des ADAC. Dazu holte die Dame ihre Geldbörse mit der Clubkarte aus ihrer Tasche. Während des Gesprächs entnahm der Täter ca. 200 EUR Bargeld aus ihrer Geldbörse, ohne, dass sie es bemerkte. Anschließend flüchtete der Dieb. Die Geschädigte beschreibt den Täter als männlich, ca. 50-60 Jahre alt, wenige Haare. Er soll ein helles Hemd getragen haben.

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 2073-0 in Verbindung zu setzen.

4. Tresor bei Einbruch in Bürogebäude entwendet, Hofheim-Wallau, Nassaustraße, Freitag, 19.07.2024, 14:00 Uhr bis Montag, 22.07.2024, 07:00 Uhr

(vb)Während des vergangenen Wochenendes verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Bürogebäude in der Nassaustraße in Wallau. Dort öffneten sie ein Fenster an der Gebäudeseite mit einem unbekannten Werkzeug. Bei der anschließenden Durchsuchung des Gebäudes wurden die Täter auf das Stehlgut, zwei Geldkassetten mit Bargeld sowie einen Tresor mit bislang unbekanntem Inhalt, aufmerksam, nahmen alles an sich und flüchteten.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise haben, melden Sie sich bitte bei der zuständigen Kriminalpolizei in Sulzbach unter der 06196/2073-0.

5. Einbrecher gelangen mit Wanddurchbruch zum Tresor in Freibad, Hattersheim, Ladislaus-Winterstein-Ring, Sonntag, 21.07.2024, 21:00 Uhr bis Montag, 22.07.2024, 05:57 Uhr

(vb)Im Freibad Hattersheim entwendeten Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag Bargeld aus dem Tresor. Die bislang unbekannten Täter überwanden einen Metallzaun und begaben sich in die Umkleide. Von dort aus durchbrachen die Täter die Wand zum angrenzenden Büro, wo sie den dort befindlichen Tresor mithilfe eines Werkzeugs öffneten und das Bargeld entnahmen. Zudem warfen sie einen Mülleimer und einen Feuerlöscher in das Schwimmerbecken unweit des Büros, ehe sie mit der Beute das Weite suchten.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Telefonnummer 06196/2073-0 zu melden.

6. Jugendliche fährt berauscht mit Pkw und baut Unfall, Liederbach am Taunus, Nacht zum Samstag, 20.07.2024

(fh)Am Freitagabend hat sich eine 14-Jährige in Liederbach das Fahrzeug der Eltern geschnappt und ist offenbar berauscht umhergefahren und hat dabei auch noch einen Unfall verursacht. Am späten Abend meldete ein Mann aus Liederbach, dass seine 14-jährige Tochter am Abend mit seinem Auto davongefahren und nun nicht zurückgekehrt sei. Umgehend wurde von der Polizei nach der Jugendlichen gefahndet. Sie konnte schließlich in dem Fahrzeug angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei ergaben sich schnell Anhaltspunkte für einen Konsum von Betäubungsmitteln, welche durch einen Test belegt werden konnten. Dies hatte eine Blutentnahme bei der Jugendlichen zur Folge. Damit aber nicht genug, wies der Pkw einen frischen Unfallschaden auf. Während ihrer illegalen Autofahrt war das Mädchen auf einem Supermarktparkplatz gegen eine Leitplanke gestoßen und war einfach weitergefahren. Gegen die 14-Jährige, aber auch ihren Vater, wurden Verfahren eingeleitet.

7. Zwei Motorradfahrer bei Unfall verletzt, Landesstraße 3005, Höhe Eschborn, Samstag, 20.07.2024, 14:30 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag sind zwei Motorradfahrer bei Eschborn zusammengestoßen und haben sich verletzt. Gegen 14:30 Uhr befuhren die 18 und 17 Jahre alten Motorradfahrer hintereinander die Landesstraße 3005 von Kronberg in Richtung Frankfurt-Rödelheim. In Höhe Eschborn musste der vorrausfahrende Honda-Fahrer bremsen, was der 17-Jährige auf seiner Aprilia offenbar zu spät bemerkte und aufgrund mangelnden Abstands auf den Vordermann auffuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrer, der Jüngere kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf knapp 1.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell