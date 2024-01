POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Northeim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Subecksweg, Samstag, 30.12.2023, 16.20 Uhr - 17.25 Uhr NORTHEIM (mil) Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich am Samstagnachmittag in der Zeit zwischen 16.20 Uhr - und 17.25 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der o.g. Straße. Hierbei wurde die Terassentür des Wintergartens aufgehebelt und anschließend die Räumlichkeiten des Hauses nach ...

