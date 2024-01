POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Ein 29 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Bad Iburg wurde am Sonntag, 31.12.2023, gegen 15:45 Uhr in der Erholungsheimstraße in Dassel angehalten und kontrolliert. Der Fahrer zeigte körperliche Auffälligkeiten, die den Verdacht aufkommen ließen, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte ...

mehr