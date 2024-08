Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die drei osthessischen Landkreise

Osthessen (ots)

FD

Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Fulda. Am Sonntagvormittag befuhr, gegen 11 Uhr, eine 35-jährige Frau aus Fulda mit ihrem Pkw Seat die Landstraße 3139 von Fulda-Oberrode in Richtung Kleinlüder. Dabei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Herbei wurde die Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Es entstanden rund 5.500 Euro Sachschaden.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht in Hünfeld - Zeugen gesucht!

Hünfeld. Auf dem Parkdeck des Haunecenters in der Josefstraße ereignete sich zwischen Sonntag (25.08.) und Montag (26.08.) eine Verkehrsunfallflucht. Durch ein bislang nicht ermitteltes Fahrzeug wurde ein geparkter blauer SUV der Marke LYNK auf der Fahrseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652 96580.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Unfallflucht - Verursacher ermittelt

Ludwigsau. Am Dienstag (20.08.), um 17:55 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau die Reiloser Straße ortsauswärts. Auf Höhe der Hausnummer 33 kam ihm ein 32-jähriger Pkw-Fahrer entgegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 32-Jährige, auf die Gegenfahrbahn, um an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen vorbeizufahren. Im Begegnungsverkehr touchierten sich beide Fahrzeuge, wobei der Außenspiegel des PKWs des 71-Jährigen beschädigt wurde. Ungeachtet dessen fuhr der später ermittelte 32-jährige Pkw-Fahrer weiter und vernachlässigt seine Pflichten als Unfallverursacher. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

Verkehrsunfall

Ludwigsau. Am Freitag (23.08.), um 10:50 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Fahrer aus Mannheim mit seinem Lkw die rechte von zwei Fahrspuren der B 27 aus Richtung Friedlos kommend in Richtung Mecklar. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Meinhard fuhr in die gleiche Richtung und überholte den Lkw auf dem linken Fahrstreifen. Hierbei kam der Lkw-Fahrer touchierten sich beide Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzen

Bebra. Am Sonntag (25.08.), gegen 15.50 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Rotenburger mit seinem Herrenrad den angrenzenden Radweg an der B 83 aus Richtung Rotenburg-Lispenhausen kommend in Richtung Bebra und beabsichtigte über die kreuzende Auffahrt zur B 27 zu fahren. Dort gilt für Radfahrer mittels Verkehrsschilds "Vorfahrt gewähren". Der Radfahrer fuhr auf die Kreuzung, wo es zum Zusammenstoß dem Krad eines 69-Jährigen aus Morschen kam. Der Radfahrer stürzte und wurde leichtverletzt in das Krankenhaus von Rotenburg verbracht. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

Polizeistation Rotenburg

VB

Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Lauterbach. Am Freitag (23.08.), gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Pedelec der Marke Swype die Kreisstraße von Frischborn herkommend in Richtung Kreisverkehr am Knöppsack. Hinter dem Fahrradfahrer befand sich ein 46-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf. Der Pkw-Fahrer fuhr auf das Fahrrad auf, wodurch der Fahrradfahrer den Halt verlor und in den Straßengraben stürzte. Bei dem Unfall verletzte sich der 64-jährige Radfahrer schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 46-jährige Pkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von 10.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten. Am Samstag (24.08), gegen 12 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Motorradfahrer mit seiner Harley-Davidson die Kreisstraße in Richtung Stornfels. Im dortigen Kurvenbereich verlor der 45-jährige die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach links von der Fahrbahn und prallte gegen eine Schutzplanke. Durch den Aufprall verlor er den Halt und stürzte. Bei dem Unfall verletzte sich der 45-jährige Motorradfahrer leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von 3.000 Euro.

Verkehrsspiegel beschädigt

Weidenau. Am Samstag (24.08.), in der Zeit von 11 Uhr bis 15:15 Uhr, wurde auf der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 1 der dort befindliche Verkehrsspiegel beschädigt. Offensichtlich befuhr ein Fahrzeug die Hauptstraße von Reichlos herkommend in Richtung Hauswurz. In Höhe der Hausnummer 1 geriet der Fahrer mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts und streifte den dort befindlichen Verkehrsspiegel, welcher dabei beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710.

Polizeistation Lauterbach

Pkw beschädigt

Alsfeld. Am Montag (26.08.), gegen 7:30 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw BMW in schwarz auf dem Parkplatz der Albert-Schweitzer-Schule in Alsfeld. Als er gegen 13:25 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er großflächige Kratzer auf der Motorhaube. Auf Grund des Schadensbildes kann davon ausgegangen werden, dass entweder ein Gegenstand (größere Tasche etc.) oder eine Person über die Motorhaube gerutscht ist. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0.

Polizeistation Alsfeld

