Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Achtung Schulbeginn - Tipps der Polizei Osthessen für einen sicheren Schulanfang

Regional.Informiert.

Osthessen (ots)

Osthessen. Mit dem Start des neuen Schuljahres am 26. August 2024 kehren viele Schülerinnen und Schüler in den Schulalltag zurück, für die Erstklässler beginnt ihre Schulzeit. Sie müssen nun zum ersten Mal eigenständig den Weg zur Schule bewältigen, was eine besondere Herausforderung darstellt. Zum Schutz der jungen Schülerinnen und Schüler appelliert das Polizeipräsidium Osthessen an alle Verkehrsteilnehmenden, besonders rücksichtsvoll zu sein.

Kinder nehmen den Straßenverkehr aus einem ganz anderen Blickwinkel wahr. Sie können Entfernungen und Geschwindigkeiten von Fahrzeugen oftmals kaum oder gar nicht einschätzen. Um den daraus resultierenden Gefahren entgegenzuwirken, bedarf es einer besonders vorausschauenden Fahrweise aller Fahrzeugführenden.

Geschwindigkeitsüberschreitungen besonders gefährlich

Aufgrund eingeschränkter Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder stellt überhöhte Geschwindigkeit eine erhöhte Gefahr dar. Entscheidend für den Anhalteweg eines Autos ist das gefahrene Tempo. So nimmt eine Vollbremsung bei 30 km/h bis zu 18 Meter in Anspruch. Bei doppelter Geschwindigkeit, also 60 km/h, ist die Strecke mehr als 50 Meter lang. Ist ein Fahrzeug nun mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, kann es passieren, dass Kinder sich verkalkulieren und so beispielsweise unwissentlich im Gefahrenbereich eine Straße überqueren oder plötzlich und unerwartet vor einem Auto auftauchen.

Allen Erwachsenen sollte bewusst sein, dass sie auch im Straßenverkehr eine Vorbildfunktion haben und durch richtiges Verhalten einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass Kinder sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.

Verhaltenstipps für einen sicheren Schulweg:

- Achten Sie auf Ihr Tempo, insbesondere in Wohngebieten, vor Schulen und in der Nähe von Bushaltestellen! - Seien Sie aufmerksam und stets bremsbereit, wenn Sie Kinder in der Nähe von Straßen sehen. Rechnen Sie jederzeit mit einer unerwarteten Aktion der Kinder. - Lassen Sie sich nicht ablenken, beispielsweise vom Smartphone! - Wenn Sie ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, vergewissern Sie sich, dass es richtig angeschnallt ist. Lassen Sie ihr Kind immer zur Gehwegseite aussteigen und achten Sie auf Radfahrer. - Vermeiden Sie im Bereich von Schulen und Schulwegen auf dem Gehweg zu parken. Dies versperrt den Kindern die Sicht und zwingt sie dazu, unübersichtliche Situationen zu meistern. - Achten Sie darauf, dass Ihr Kind helle, gut erkennbare kontrastreiche Kleidung und beim Radfahren einen Fahrradhelm trägt! Verstärkte Verkehrskontrollen

Um die Verkehrssicherheit auf Schulwegen und unmittelbar vor Schulen zu erhöhen, wird die osthessische Polizei in den kommenden Wochen in den entsprechenden Bereichen verstärkt Verkehrskontrollen durchführen und dabei auch auf die besonderen Sicherheitsbedürfnisse von Kindern im Straßenverkehr hinzuweisen.

Regional.Informiert.

Regional.Informiert. ist eine Präventionsinitiative des Polizeipräsidiums Osthessen im Zuge der landesweiten Kampagne "Gemeinsam Sicher in Hessen". Unter diesem Motto widmet sich die osthessische Polizei seit Dezember 2023 in unregelmäßigen Abständen verschiedenen Themen der polizeilichen Kriminal- und Verkehrspräventionsarbeit. Ihr Ziel: Die Bürgerinnen und Bürger in Osthessen über mögliche Gefahren aufzuklären und entsprechend zu sensibilisieren. Weitergehende Informationen und nützliche Tipps zu unterschiedlichen Präventionsthemen finden Sie unter: https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional-Informiert/

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell