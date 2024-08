POL-OH: Brand eines landwirtschaftlich Unterstandes in der Gemeinde Hauneck

Bad Hersfeld (ots) - Bad Hersfeld - Zwischen Donnerstag (22.08.) und Samstag (24.08.) wurde gegen 11.45 Uhr in der Meisebacher Straße in Bad Hersfeld ein geparkter grauer Pkw BMW durch ein vorbeifahrendes, vermutlich gelbes, Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer des Fahrzeuges entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe ...

