Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen

In der vergangenen Woche (05.07. bis 11.07.2024) sind insgesamt drei Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden. In einem Fall blieb es beim Versuch.

Durchwühlte Schubladen, gestohlene Erinnerungsstücke und das prägende Gefühl im eigenen Zuhause nicht mehr sicher zu sein. Beim Thema "Sicherheitseinrichtungen schützen" informiert Sie die Polizei Oberhausen über die Möglichkeiten der Sicherungstechnik. Sie erfahren beispielsweise wie Aufhebelsicherungen, Schutzbeschläge, Schließtechnik, Videotechnik, Zugangskontrolle sowie Einbruch- und Überfallmeldeanlagen funktionieren.

Das kostenfreie Angebot umfasst:

- Beratung in der Beratungsstelle sowie auch vor Ort

- Beratung von Bauwilligen vor und während der Bauphase

- Aufklärung über das Gefahrenpotenzial (zum Beispiel für Sachversicherer oder Architekten)

- Durchführung von Wohnungs-/ Hausbesichtigungen

- Erstellung von Schwachstellenanalysen und Sicherungskonzepten.

Vereinbaren Sie einen Termin und rufen Sie uns an 0208 826 4511 oder schreiben uns eine E-Mail an Kriminalpraevention.Oberhausen@polizei.nrw.de und machen Sie Ihr Zuhause noch sicherer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell