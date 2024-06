Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen zwei Pkw auf der B38A - Verkehrssperrungen, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Gestern ereignete sich gegen 15:40 Uhr auf der B38A in Mannheim-Feudenheim in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarau ein Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen fuhr ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem mittleren Fahrstreifen und musste verkehrsbedingt fast bis zum Stillstand abbremsen. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr ein nachfolgender 42-jähriger Opel-Fahrer dem Mercedes hinten auf. Durch den Aufprall wurden der 47-Jährige und der 43-jähriger Beifahrer des Opel leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 70.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach Beendigung der Unfallaufnahme konnte die Fahrbahn gegen 17:15 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell