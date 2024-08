Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht auf dem Bad Hersfelder Marktplatz

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - am Samstag, dem 24. August, um 22:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Marktplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher sowie der 20-jährige Geschädigte parkten gleichzeitig aus gegenüberliegenden Parklücken aus. Der Geschädigte machte auf sich aufmerksam durch hupen. Der Verursacher reagierte nicht, rammte den Geschädigten und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Bei dem geflüchteten PKW soll es sich um einen dunklen Skoda gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

