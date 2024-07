Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Unfall auf der A6 mit massivem Rückstau - PM 3

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Nach aktuellem Ermittlungsstand übersah der Fahrer eines LKW, welcher auf der rechten Spur in Richtung Mannheim unterwegs war, gegen 10:40 Uhr das vor ihm liegende Stauende im zweispurigen Baustellenbereich der BAB 6. Um eine Kollision zu vermeiden, versuchte er auf die linke Spur zu wechseln. Dabei übersah er einen neben ihm dort fahrenden Sprinter. Der Sprinter wurde gegen die Betongleitwand gedrückt, während der unfallverursachende LKW zwischen den Spuren weiterfuhr. Im weiteren Verlauf prallte der LKW mit der rechten Frontseite gegen das Heck eines vor ihm im Stau stehenden LKW. Jener wurde durch die Wucht der Kollision auf einen vor ihm stehenden Autotransporter geschoben. Durch den Unfall verletzte sich der Unfallfahrer leicht. Eine weitere Person wurde bei den nachfolgenden Bergungsarbeiten leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf 150.000 Euro geschätzt. An der Ladung des Autotransporters entstand ein Schaden von gut 110.000 Euro. Der Gesamtschaden beträgt somit 260.000 Euro. Auf Grund der noch andauernden Bergungs- und Räumarbeiten ist die Fahrtrichtung noch immer komplett gesperrt. Trotz der bestehenden Ausleitung an der Anschlussstelle Wiesloch/ Rauenberg staut sich der Verkehr auf eine Länge von fast 15 Kilometern.

