Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Unfall auf der A6 mit massivem Rückstau - PM 2

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es um kurz vor 11 Uhr zu einem Auffahrunfall in einem Baustellenbereich auf der BAB 6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/ Rauenberg und dem Kreuz Walldorf in Fahrtrichtung Mannheim. Ein LKW prallte auf der linken Spur am Stauende auf einen Sprinter. Dieser wurde durch die Wucht der Kollision auf einen Autotransporter, welcher auf der rechten Spur im Stau stand, geschleudert. Jener Autotransporter wurde so auf einen weiteren, vor ihm stehenden Autotransporter geschoben.

Zwei Personen verletzten sich leicht.

Der Gesamtschäden an den Fahrzeugen wird auf 150.000 Euro geschätzt. An der Ladung eines der Autotransporters entstand ein Schaden von gut 110.000 Euro. Die Unfallfahrzeuge blockieren derzeit den gesamten Verkehr in Fahrtrichtung Mannheim. Die Polizei leitet diesen daher an der Anschlussstelle Wiesloch/ Rauenberg ab.

