Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkener setzt sich ans Steuer und verursacht Unfall - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Mannheim (ots)

Am Montag verständigte um kurz nach 20 Uhr eine Frau die Polizei, da sie einen Mann beobachtete, der sichtlich angetrunken in ein Auto stieg und dann losfuhr. Sie sah noch, wie der Mercedes vom Sennteichplatz in Richtung der Germaniastraße davonfuhr. Um kurz nach 22 Uhr fuhr der besagte Mercedes die Rheingoldstraße entlang. Auf Höhe der Schulstraße bemerkte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau das Auto und hielt es an. Es zeigte sich, dass der 46-jährige Fahrer stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Als der Mann ausstieg, konnte er kaum noch stehen und benötigte Hilfe, um nicht zu Boden zu fallen. Am Mercedes entdeckte die Streife frische Unfallspuren. Im Bereich des Sennteichplatzes konnte ein beschädigter Poller und ein zum Mercedes passendes Fahrzeugteil aufgefunden werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Ob der 46-Jährige noch weitere Unfälle im Bereich der Rheingoldstraße verursachte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Bei dem von ihm gefahrenen Auto handelte es sich um einen grauen Mercedes vom Typ E 250. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde sichergestellt. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Unfallflucht und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/ 83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell