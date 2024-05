LPI-SHL: Aufmerksame Polizisten stellen Fahrraddieb

Walldorf (ots) - Am 17.05.2024 gegen 12:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Walldorf. Ein 37-jähriger VW-Fahrer befuhr die Straße Schwarzer Weg in Walldorf und hielt vorschriftsmäßig am dortigen Verkehrszeichen 206, dem sogenannten "Stoppschild", an. Der dahinter befindliche 56-jährige VW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr seinem Vordermann schließlich auf. Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von ca. 2500 ...

