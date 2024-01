Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kontrollen der Polizei in der Innenstadt/Haschisch und Spielautomaten beschlagnahmt

Rüsselsheim (ots)

Beamte der Polizeistation Rüsselsheim kontrollierten am Donnerstag (25.01.), in der Zeit zwischen 17.00 und 1.00 Uhr, insgesamt 72 Personen, 13 Fahrzeuge und 5 Gaststätten in der Innenstadt.

Bei der Überprüfung dreier in der Löwenstraße, am Löwenplatz und am Europaplatz kontrollierten Männer beschlagnahmten die Ordnungshüter jeweils kleine Mengen Haschisch und erstatteten Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Im Stadtpark erteilten die Kontrolleure einer lautstark herumschreienden Gruppe Jugendlicher, die zuvor offenbar Lachgas konsumierten, einen Platzverweis.

In einer Gaststätte wurden anschließend zwei illegale Geldspielautomaten beschlagnahmt sowie Anzeigen wegen Verstößen gegen das Pfandgesetz und das Steuergesetz eingeleitet. Weil keine Aufsichtsperson anwesend war, wurde der weitere Betrieb untersagt und das Lokal durch die Polizei geschlossen. In zwei Shishabars wurden außerdem funktionsunfähige CO2-Warner bemerkt und in einem Fall eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz erstattet.

