FW Hannover: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Hannover (ots)

Am Freitagmorgen gegen 05:10Uhr kam es im Stadtteil Linden aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Um kurz nach 5Uhr wurde der Regionsleitstelle Hannover über einen abgesetzten Notruf Feuerschein sowie ein verrauchter Treppenraum in einem Mehrfamilienhaus in der Posthornstraße in Linden-Mitte gemeldet. Aufgrund der Notrufmeldung und einer festgelegten Alarm- und Ausrückeordnung wurden für diesen Einsatz zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Ortsfeuerwehr Linden sowie der Rettungsdienst alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die angenommene Lage. Im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses brannte es in einem Atelier. Zur Brandbekämpfung wurden zwei Trupps unter Atemschutz mit einem C-Rohr eingesetzt. Im weiteren Verlauf wurde der betroffene Bereich mit Hilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert sowie Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Schadens kann derzeit nicht beziffert werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 52 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell