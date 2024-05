Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt mit Widerstand

Suhl (ots)

In der Nacht vom 18.05.2024 zum 19.05.2024 kam der Fahrer eines Pedelec mit seinem Gefährt im öffentlichen Straßenverkehr in Suhl zu Fall. Er wurde durch Rettungskräfte am Boden liegend aufgefunden. Bei der Begutachtung seiner Verletzung am Handgelenk konnten die Rettungskräfte Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrnehmen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten führten daraufhin einen Atemalkoholtest mit dem Fahrzeugführer durch. Da der erlaubte Grenzwert deutlich überschritten war, schloss sich eine Blutentnahme beim Beschuldigten an. Da der Beschuldigte sich aktiv gegen die Blutentnahme wehrte, musste diese unter Anwendung unmittelbaren Zwanges durchgeführt werden. Den Fahrzeugführer erwartet nun neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, eine weitere Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

