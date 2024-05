LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherungsschutz durch Meiningen

Suhl (ots) - In der Zeit vom 17.05.2024 bis 18.05.2024 beschädigten unbekannte Täter die automatischen Schiebetüren des Hauptgebäudes am Bahnhof Suhl. Zudem wurden durch die Täter zwei Fahrausweisautomaten angegriffen und beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise, welche zur Ergreifung der Täter führen, richten Zeugen bitte an den Inspektionsdienst Suhl, unter Angabe des Aktenzeichens ST/0127841/2024. Rückfragen bitte an: ...

