POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Baumaschinen im Wert von ca. 15.000 Euro entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Freitagabend in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 21:10 Uhr auf bisher unbekannte Weise Zugang in ein Mehrparteienhaus in der Donnersbergstraße. Anschließend hebelte der Täter oder die Täterin die Wohnungseingangstür auf und gelangte so ins Innere. Dort entwendete die unbekannte Täterschaft mehrere tausend Euro Bargeld. Die Ermittlungsgruppe ...

mehr