Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Mehrparteienhaus - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Freitagabend in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 21:10 Uhr auf bisher unbekannte Weise Zugang in ein Mehrparteienhaus in der Donnersbergstraße. Anschließend hebelte der Täter oder die Täterin die Wohnungseingangstür auf und gelangte so ins Innere. Dort entwendete die unbekannte Täterschaft mehrere tausend Euro Bargeld.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen. Zeugen, welche verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

