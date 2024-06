POL-NB: Einbruch in Eiscafé

Neubrandenburg (ots) - In Neubrandenburg im Bereich Torfsteg haben bisher Unbekannte in den vergangenen Tagen drei Autos eines Pflegedienstes beschädigt. Am frühen Sonntagmorgen haben Mitarbeiter zerschlagene Heckscheiben bei zwei PKW angezeigt. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen Sonnabend, circa 19:00 Uhr, und Sonntag, circa 06:00 Uhr. Montagmorgen dann wurde im gleichen Bereich die Motorhaube eines Betriebsautos ...

