POL-NB: Einbruchsdiebstahl im Garagenkomplex

Röbel / Waren (ots) - Am Abend des 20.06.2024 wurde der Polizei in Röbel eine auffällig alkoholisierte Person am Hafen in Röbel gemeldet, die in ein Fahrzeug gestiegen ist und nun durch die Stadt fahren soll. Eine Streifenwagenbesatzung konnte die zuvor beschriebene männliche Person fußläufig am Hafen antreffen. Zeugen vor Ort konnten bestätigen, dass die Person zuvor mit einem Fahrzeug vom Hafen auf einen ...

mehr