Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Gießen (ots)

Leun: Zu einem folgenschweren Alleinunfall eines Pkw-Fahrers kam es am frühen Samstagabend (24.02.2024) gg. 21:50 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Leun. Eine Streife der Polizei Herborn wollte zuvor im Bereich Ehringshausen, L 3052, einen BMW anhalten. Anstatt den Weisungen Folge zu leisten, gab der Fahrer Gas und raste davon. Im weiteren Verlauf verlor die Streife den Pkw aus den Augen. Im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen wurde der BMW in der Ortslage Leun, Wetzlarer Straße / Daimler Straße verunfallt festgestellt. Gem. der Rekonstruktion des Unfallhergangs verlor der 27-jährige Fahrer aus Ehringshausen offensichtlich im Bereich einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über den Pkw. Dieser kollidierte zunächst mit einem Gitterzaun, einem Ausstellungsfahrzeug und der Dachkonstruktion eines ortsansässigen Autohauses. In der Folge überschlug sich der Pkw und kam in der gegenüberliegenden Feldgemarkung auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer und einzige Fahrzeuginsasse wurde bei dem Unfallhergang aus dem Fahrzeug geschleudert. Er wurde durch verständigte Rettungskräfte mit schweren Verletzungen in ein geeignetes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 120.000,-EUR. Der Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete entsprechend eine Blutentnahme aufgrund von Verdacht auf Konsum von Betäubungsmitteln bei dem Fahrzeugführer an. Der Bereich der Unfallstelle war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für insgesamt ca. 3 Stunden teilweise voll gesperrt. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge/Einsatzkräfte der Hilfs- und Rettungsdienste und der Polizei waren im Einsatz.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell