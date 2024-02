Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall in der Gemarkung Laubach

Gießen (ots)

Eine 58-Jährige aus Laubach befuhr mit ihrem Pkw am Mo., 12.02.24 gegen 19:25 Uhr die L3481 vom Münsterer Kreuz kommend in Richtung Wetterfeld. Aus bislang ungeklärten Gründen kam sie auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Die 58-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste geborgen werden. Sie verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Im entgegenkommenden Pkw befanden sich insgesamt drei Personen, ebenfalls aus Laubach. Der 21-jährige Fahrer und die 18-jährige Beifahrerin mussten ebenfalls von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurden schwerverletzt jeweils mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen. Der 19-jährige Mitfahrer vom Rücksitz konnte sich eigenständig aus dem Pkw befreien und wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik verbracht. Über die Staatsanwaltschaft Marburg wurde die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet, beide Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. Der Gesamtschaden der Fahrzeuge liegt bei etwa 13.600 EUR.

