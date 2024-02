Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Brand der Speisegaststätte in einem Sportheim in Schwalbach

Gießen (ots)

Schwalbach: Am späten Donnerstagabend (01.02.2024) wurde gg. 23:40 Uhr der Rettungsleitstelle des Lahn-Dill-Kreises der Brand der Gaststätte im Sportheim in Schöffengrund-Schwalbach mitgeteilt. Durch die Feuerwehr wurde der Schwelbrand gelöscht, wegen der Suche nach Glutnestern musste das Dach abgedeckt werden. Ein Übergreifen auf den Bereich des Sportheims konnte nicht verhindert werden, verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. EUR 150.000. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

