Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 5

Gießen (ots)

Reiskirchen: Am Freitag, 19.01.2024, kam es um kurz nach Mitternacht auf der BAB 5, unmittelbar vor der Raststätte Reinhardshain, zu einem tragischen Auffahrunfall. Der 50-jährige Fahrer eines Sattelzuges war in Richtung Kassel unterwegs und fuhr nach bisherigen Ermittlungen nahezu ungebremst auf einen am Stauende wartenden Sattelzug auf. Der Stau hatte sich wegen der Schnee-/Glättelage liegengebliebenen Fahrzeugen gebildet. Durch die Wucht des Aufpralls wurden drei weitere Lkw aufeinander geschoben. Der Fahrer des auffahrenden Fahrzeuges wurde derart schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 45-jährige Fahrer des am Stauende wartenden Sattelzuges wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500.000 Euro. Die BAB 5 war in Fahrtrichtung Norden zum Berichtszeitpunkt noch voll gesperrt.

