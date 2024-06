POL-NB: Kind und Auto zusammengeprallt

Neustrelitz (ots) - Am 21.06.2024 wurde dem Polizeihauptrevier in Neustrelitz eine neue Betrugsmasche bekannt. Demnach sollen unbekannte Täter telefonischen Kontakt zu potenziellen Opfern aufnehmen. In diesem Fall wurde eine 37-jährige Deutsche am Abend des 20.06.2024 von einer ihr unbekannten Telefonnummer angerufen. Diesen Anruf nahm sie nicht entgegen und es folgte eine Textnachricht vom Absender "Commerzbank", in ...

