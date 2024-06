Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - schwarzer Audi SQ5 und Ford Kuga entwendet

Werne (ots)

In der Nacht zu Dienstag (11.06.2024) haben Unbekannte an der Kamener Straße einen schwarzen Audi SQ 5 entwendet.

An dem Fahrzeug waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen UN-MC 1702 angebracht.

Bereits in der Zeit von Sonntagnachmittag (09.06.2024) bis Montagmorgen (10.06.2024) wurde an der Lippestraße ein schwarzer Ford Kuga mit den amtlichen Kennzeichen UN-CB 1003 vom Gelände eines Autohauses entwendet.

Wer kann Angaben zum Diebstahl oder Verbleib der Fahrzeuge machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

