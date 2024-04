Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Hoher Sachschaden nach Trunkenheitsfahrt

Kleve (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (31. März 2024) gegen 06:00 Uhr fuhr ein 29 Jahre alter Mann aus Emmerich mit seinem Auto die Steinstraße in Richtung Briener Straße entlang, als er aus derzeit nicht bekannten Gründen gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Astra stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das hintere rechte Rad des Opels abgerissen, der Peugeot des 29-Jährige wurde im Frontbereich stark beschädigt und beide Airbags ausgelöst. Die eingesetzten Beamten und Beamtinnen stellten Alkoholgeruch in der Atemluft fest, so dass dem Fahrer auf der Polizeiwache von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück keiner. Eine Anzeige wurde gefertigt. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell