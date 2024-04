Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Alleinunfall

Alkoholisierter E-Scooterfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Kleve (ots)

Am Sonntag (31. März 2024) gegen 18:45 Uhr stürzte der 29-jährige Fahrer eines E-Scooters auf der Marktstraße und verletzte sich schwer. Der 29-Jährige fuhr auf der Wasserstraße in Richtung Marktstraße. Er überquerte die Große Straße und verlor im kurvigen Bereich zur Marktstraße aus derzeit nicht bekannter Ursache die Kontrolle über seinen E-Scooter, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Mittels Rettungswagen wurde der Klever in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell