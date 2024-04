Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Zigarettenautomat beschädigt

Täter entwenden Bargeld und Zigarettenschachteln

Kerken-Stenden (ots)

Am Samstag (30. März 2024) kam es an der Dorfstraße in Kerken zu einem Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten. Unbekannte Täter beschädigten den Automaten und entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Bargeld sowie Zigarettenschachteln. Ein Zeuge bemerkte den beschädigten Automaten und verständigte die Polizei. Auf Videoaufnahmen konnten gegen 02:30 Uhr drei unbekannte Personen festgestellt werden, ob sich bei den Personen aber auch um die Täter handelt, ist Bestand der laufenden Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

