Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Carfriday: Polizei Kleve unterbindet Zusammenkunft von Tuning- und Poserszene

Kreis Kleve (ots)

Am Freitagnachmittag (29. März 2024) stellte die Kreispolizeibehörde Kleve im Rahmen eines anlässlich des sogenannten "Carfriday" eingerichteten Sondereinsatzes im gesamten Kreisgebiet eine Vielzahl von Fahrzeugen fest, welche der Tuning- und Poserszene zuzurechnen waren. Zunächst handelte es sich dabei um mehrere hundert Fahrzeuge, die sich kurzfristig über soziale Medien verabredeten und sich im weiteren Verlauf in Goch auf dem Parkplatz eines Baumarkts versammelten. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Kleve, welche durch Kräfte von anderen Polizeidienststellen unterstützt wurden, zeigten an der Örtlichkeit eine starke Präsenz. Die anwesenden sowie die auf der Zufahrt befindlichen Fahrzeuge entfernten sich daraufhin in Richtung der Niederlande. Nach aktuellem Stand geht die Polizei davon aus, dass sich bis zu 2.000 Fahrzeuge aus dem gesamten Bundesgebiet und dem nahegelegenen Ausland an dem Treffen in Goch beteiligten. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes konnten keine Posing-Aktionen festgestellt werden. (pp)

