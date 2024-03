Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Unbekannte hebeln Zigarettenautomat auf

Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Donnerstag (28. März 2024) erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve Kenntnis über einen beschädigten Zigarettenautomaten an der Straße "Winternam" in Kerken. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 05:50 Uhr den aufgehebelten Zigarettenautomaten, welcher sich an der Hauswand einer Gaststätte befindet, bemerkt und die Polizei informiert. Zur Tatbeute, sowohl was Bargeld als auch Zigarettenschachteln betrifft, kann zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden. Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell