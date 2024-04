Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Automaten in Kiosk beschädigt

Täter entwenden mehrere Lebensmittel

Kleve (ots)

Am Freitag (29. März 2024) kam es gegen 04:50 Uhr an der Herzogstraße in Kleve zu einem Diebstahl. Zwei männliche Täter beschädigten zwei Automaten in einem Automatenkiosk und entwendeten mehrere Lebensmittel (darunter Süßigkeiten und Energydrinks), bevor Sie sich von der Örtlichkeit entfernten. Aufgrund von Videoaufzeichnungen können die Täter wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - ca. 20 bis 30 Jahre alt - 170 - 180 cm groß - schlank - hellblaue Jeans - schwarze Jacke

Täter 2:

- männlich - ca. 25 bis 35 Jahre alt - 175 - 185 cm groß - schlank - olivgrüne Jacke - lange blonde Haare (zum Zopf zusammengebunden)

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell