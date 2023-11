Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der B256 bei Oberbieber - Zeugensuche!

Neuwied (ots)

Am heutigen Dienstag, 14.11.2023, kam es auf der B256 in Fahrtrichtung Neuwied gegen 10.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die beiden Fahrzeuge, ein silberner Kleinwagen und ein schwarzer Kombi, befuhren in dieser Reihenfolge hintereinander die linke Spur zwischen den Ausfahrten Rengsdorf-Süd und Oberbieber-Altwied. Auf der Wallbachbrücke kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen als der schwarze Kombi den anderen Pkw überholen wollte. Die Aussagen der Beteiligten widersprechen sich erheblich was den Unfallhergang betrifft. Daher sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

