POL-KLE: Straelen - Einbruch in Einfamilienhaus

Zeugin beobachtet mehrere Personen

Straelen (ots)

Am Freitag (29. März 2024) kam es gegen 16:20 Uhr am Loerheideweg in Straelen zu einem Einbruch. Dabei verschafften sich mehrere Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus, in dem Sie ein Fenster beschädigten. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zur möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.

Eine aufmerksame Zeugin hatte beobachtet wie zum Tatzeitpunkt eine silber-braune Mercedes Limousine (Modell nicht bekannt) den Loerheideweg befuhr und zwei Personen ausgestiegen. Die beiden männlichen Personen hätten sich dem Einfamilienhaus genähert und seien nach kurzer Zeit zum Fahrzeug zurückgekehrt. Das Fahrzeug, welches mit vier Personen besetzt war, entfernte sich über die B58 in Fahrtrichtung Wachtendonk / Winternam von der Örtlichkeit und trug ein Kennzeichen mit der Städtekennung DN (Düren). Bei den folgenden Buchstaben soll es sich um die Kombination DI oder DL gehandelt haben, bevor eine dreistellige Zahlenkombination folgte. Die beiden männlichen Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - 170 bis 180 cm groß - hellgraue Jogginghose - schwarze Weste - Vollbart - südländisches Aussehen - ca. 30 Jahre alt

Täter 2:

- männlich - 170 bis 180 cm groß - grauer Pullover mit Kapuze - dunkle Haare - südländisches Aussehen

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

