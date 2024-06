Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen- Zigarettenautomat aufgesprengt

Kamen (ots)

Anwohner der Hubert-Biernat-Straße wurden am frühen Dienstagmorgen (11.06.2024) durch einen lauten Knall geweckt.

Gegen 4 Uhr haben zwei unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Zeugen konnten beobachten, dass die Täter einige Zigarettenschachteln einsammelten und dann zu Fuß vom Tatort flüchteten. Eine Fahndung der eingesetzten Kräfte nach den flüchtigen Personen verlief negativ.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- männlich - 170 cm - kräftige Statur - Kapuze aufgezogen - grauer Pullover oder Strickjacke

Weitere Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307- 921 3220, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell