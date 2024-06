Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna- Zigarettenautomat aufgesprengt

Unna (ots)

Ein unbekannter Täter hat am späten Samstagabend (08.06.2024) einen Zigarettenautomaten an der Ahornstraße aufgesprengt.

Zeugen hörten um 23.36 Uhr einen lauten Knall und konnten am Tatort eine Person erkennen, die zügig Zigarettenschachteln aufsammelte, sie in einen hellen Jutebeutel warf und mit einem dunklen Fahrrad auf dem Lärchenweg davonfuhr.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ungefähr 20-30 Jahre alt - etwa 175 bis 185 cm groß - schwarzer Hoodie - schwarze Hose - dunkles Fahrrad - heller Jutebeutel

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Weitere Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303- 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell