POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht

Bad Kreuznach, Rüdesheimer Straße (ots) - Am Freitag, den 02.02.2024, meldet ein Zeuge gegen 16:10 Uhr einen Brand eines Wohnhauses in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte steht das Wohnhaus teilweise in Flammen. In der Rüdesheimer Straße kann zudem eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Durch Feuerwehrkräfte müssen Personen aus einem benachbarten Gebäude ...

mehr