POL-BS: Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung "Autoposer"

Braunschweig (ots) - Der Beschuldigte ist dringend tatverdächtig am 10.07.2014 seinen damals 41-jährigen Cousin in dessen Wohnung in Salzgitter mit einem Samuraischwert getötet zu haben, um an dessen Geld oder Wertgegenstände zu gelangen. Am Nachmittag des 11.07.2014 setzte er sich mit unbekanntem Ziel von seinem Wohnort Salzgitter ab. Der Tote wurde am 13.07.2014 ...

mehr