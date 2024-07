Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6 - Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Baustellenbereich - Vier Fahrzeuge beschädigt

BAB 6 - Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aufgrund einer Staubildung im Baustellenbereich am Samstag um 10:30 Uhr auf der BAB 6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Mannheim musste ein 27-jähriger Skoda-Fahrer stark abbremsen. Ein nachfolgender 38-jähriger VW-Fahrer sowie ein 40-jähriger Audi-Fahrer erkannten die Situation noch rechtzeitig und bremsten ebenfalls bis zum Stillstand ab. Womöglich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Baustellenbereich reichte es einem weiteren folgenden 48-jährigen VW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig zum Bremsen und fuhr dem Audi-Fahrer hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf den VW und dieser wiederrum auf den Skoda aufgeschoben. Durch den Unfall wurden der 40-Jährige, der 48-Jährige, der 38-Jährige sowie sein 41-Jähriger und 25-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der 27-jährige Skoda-Fahrer wurde nicht verletzt. Nach der medizinischen Versorgung vor Ort konnten alle Beteiligten wieder entlassen werden. Der VW des 48-Jährigen sowie der Audi mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Unfallaufnahme musste die BAB 6 in Richtung Mannheim mehrmals voll gesperrt werden.

