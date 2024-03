Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis/ L 594: 2 Personen müssen nach Frontalzusammenstoß ins Krankenhaus - PM 1

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis/ L 594 (ots)

Am Dienstag kam es um kurz nach 6 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß auf der L 594 zwischen der Wieslocher Südtangente und Frauenweiler. Ein VW, der in Richtung Frauenweiler unterwegs war, bog von der L 594 nach links in das Malschenberger Gässle ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem BMW, der in Richtung Wiesloch fuhr. Durch den Frontalzusammenstoß wurden die beiden Unfallbeteiligten verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Schwere der Verletzungen ist bislang nicht bekannt. Durch die Wucht der Kollision wurde eines der Autos auf ein Drittes geschleudert. Hier blieben die Insassen glücklicherweise unverletzt. Der VW und der BMW müssen abgeschleppt werden. Auf Grund von ausgelaufener Betriebsstoffe muss die Fahrbahn gereinigt werden, weshalb es derzeit zu einer Vollsperrung des Streckenabschnitts der L 594 zwischen der Einmündung des Lerchenwegs in Frauenweiler und der Auffahrt zur L 723 bei Wiesloch kommt.

